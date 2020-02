Học sinh Cà Mau đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết

Đã đăng vào 3 Th2, 2020 lúc 14:43

Sáng 03/02, tất cả học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu tập trung ngày đầu tiên đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn Tp. Cà Mau, trong ngày đầu tiên đi học phần lớn học sinh các cấp khá thoải mái và sẵn sàng tâm thế học tập.

Tuy nhiên, thời gian đi học trở lại hiện đang trong tâm điểm dịch bệnh do chủng virus mới Corona bùng phát tại Trung Quốc và các nước trên thế giới, nên một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ học sinh vắng nhiều. Trước tình hình này, nhà trường đã nhắc nhở học sinh ổn định sỉ số và đồng thời nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền sâu rộng cho phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức và những kỹ năng về phòng chống dịch bệnh do chủng virua mới Corona gây ra.

Được biết, trước đó nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế đã cung cấp dung dịch sát trùng đến các trường học để khử khuẩn, vệ sinh toàn trường. Đồng thời, bổ sung nước rửa tay, lưu ý học sinh khi đến trường cần mang khẩu trang trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và những nơi công cộng./.

PV: Thúy An

