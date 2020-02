ASEAN-New Zealand tiếp tục phát triển sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược

Đã đăng vào 22 Th2, 2020 lúc 11:26

Tại đối thoại thường niên ASEAN-New Zeland lần thứ 27 tổ chức tại Campuchia trong các ngày 20-21/2, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2020.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong qua hệ hợp tác, đại biểu các nước thành viên ASEAN và New Zealand cam kết tiếp tục thúc đẩy phát triển sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2020, dịp kỷ niệm 45 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác (1975-2020); phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả các cơ chế hợp tác khu vực như Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đồng quan điểm trong ủng hộ hệ thống thương mại đa phương quốc tế rộng mở, công bằng, dựa trên luật lệ, hai bên nhất trí đánh giá triển khai và đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA); nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020. Hội nghị cũng ghi nhận tiến độ soạn thảo Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand giai đoạn 2021-2025.

New Zealand khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, đánh giá cao Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, người dân và môi trường. Trong đó, tập trung hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và an ninh biên giới; hoàn tất Hiệp định Dịch vụ hàng không giữa hai bên; hợp tác môi trường và nông nghiệp bền vững; quản lý nguồn nước Mekong; hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua các chương trình đào tạo và cấp học bổng cho các nước ASEAN.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhắc lại quan điểm về Biển Đông được nêu tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (tháng 1/2020), trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC và tích cực đàm phán xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả. New Zealand ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong hỗ trợ nhân đạo tại bang Rakhine, Myanmar; ủng hộ phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Hai bên cũng chia sẻ lo ngại về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến thế giới và khu vực, thống nhất tăng cường hợp tác chống lại dịch bệnh này.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chia sẻ về chủ đề và ưu tiên, sáng kiến của ASEAN năm 2020, qua đó khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa ASEAN với New Zealand, chủ động thích ứng với biến động của khu vực và quốc tế.

Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác giữa hai bên trong các nội dung cụ thể như hợp tác biển, kết nối kinh tế, phát triển tiểu vùng và bình đẳng giới; khẳng định phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN và New Zealand tổ chức thành công Cấp cao ASEAN-New Zealnad kỷ niệm 45 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác dịp Cấp cao ASEAN 36 (tháng 4/2020)./.

Theo www.chinhphu.vn

Tin tức liên quan