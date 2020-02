Bảo đảm an ninh, an toàn nhất trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN

Ngày 24/2, tại TP. Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 tiến hành Phiên họp thứ 4 để đánh giá kết quả công tác đã triển khai từ các phiên họp trước và đề ra các phương hướng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn nhất trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN.



Phiên họp lần 4 của Tiểu ban An ninh -Y tế – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại phiên họp, Thường trực Tiểu ban cho biết, Tiểu ban An ninh-Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức công tác nắm tình hình, tham mưu, kiến nghị chuẩn bị, tổ chức an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ trưởng Tổ công tác Y tế thuộc Tiểu ban cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã chỉ đạo Sở Y tế các đơn vị triển khai tăng cường các công tác thực hiện phòng chống dịch và quy trình giám sát, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm xâm nhập vào TP. Đà Nẵng.

Các khách sạn, địa điểm các đại biểu ăn nghỉ và diễn ra Hội nghị ASEAN 36 bố trí mỗi nơi 1 tổ y tế thường trực với đầy đủ thiết bị thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, các đơn vị y tế trên địa bàn TP. Đà Nẵng cũng bảo đảm khu cách ly, xe cấp cứu, trang thiết bị… sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống, áp dụng phương châm 4 tại chỗ.

Về khách nhập cảnh, triển khai giám sát thân nhiệt 100% hành khách nhập cảnh; tăng cường giám sát hành khách đến từ vùng có dịch. Tiếp tục khai báo y tế về COVID-19 đối với đại biểu, phóng viên tham dự ASEAN 36, trong đó phối hợp thực hiện quy trình kiểm dịch y tế ưu tiên để đại biểu nhanh chóng vào khu vực nhập cảnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đánh giá rất cao sự phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế với các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới.

Các thành viên của Tiểu ban tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và tiểu ban đến các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng để tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, y tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới.

Yêu cầu cao nhất là bảo vệ thành công hội nghị lần này, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước, tiếp tục quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng.

Hội nghị cấp cao ASEAN 36 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Năm ASEAN 2020 (dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020 tại TP. Đà Nẵng) với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và khách mời, vì vậy tất cả những vấn đề về an ninh, an toàn, y tế đều phải bảo đảm an toàn cao nhất.

Các thành viên trong Tiểu ban cần chủ động trong tất cả các mặt để kịp thời tham mưu với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 trong công tác tổ chức, bảo đảm Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra thành công tốt đẹp

