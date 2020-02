Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, tích cực và qua kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan, Việt Nam sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị, qua đó góp phần vào thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2020.



Đại diện Cục Quân y thông tin đến các đại biểu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) sẽ diễn ra từ ngày 18-20/2 tại Hà Nội.

Đây là một trong các hoạt động chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Chiều 17/2, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cho Hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên về công tác chuẩn bị cho Hội nghị này.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của cấp trên; phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trước, trong và sau khi diễn ra Hội nghị, trong đó công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 phải được đặc biệt chú ý.

Theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, diễn ra trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh COVID-19 nên việc bảo đảm hiệu quả trong phòng dịch cho Hội nghị sẽ góp phần khẳng định năng lực của Việt Nam trong ứng phó với các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp.

Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo đó, lãnh đạo quốc phòng các nước ASEAN trao đổi nội dung hợp tác quốc phòng ASEAN 2020 và định hướng những nội dung hợp tác trong 2020 và các năm tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định năng lực điều hành, điều phối các hợp tác quốc phòng ASEAN, cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh, vị thế của đất nước, QĐND Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trong Năm ASEAN 2020 nói chung cũng như các hội nghị do Bộ Quốc phòng chủ trì nói riêng, trong đó có ADMM hẹp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hội nghị. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong đó phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan liên quan tổ chức triển khai công tác nắm, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho hội nghị.

Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Công an, lực lượng Công an Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc địa bàn, đồng thời tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh qua biên giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đảm bảo cho thành công của Hội nghị.

Các cơ quan chức năng liên quan của Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo cho đại biểu và lực lượng phục vụ Hội nghị, trong đó sẽ tổ chức kiểm tra y tế cho các đại biểu từ khi xuống sân bay, quá trình lưu trú, hội nghị, tiễn khách dự hội nghị; đồng thời triển khai các biện pháp phát hiện các trường hợp nghi ngờ có lây nhiễm để kịp thời có biện pháp xử lý, cách ly. Hiện nay, các đơn vị quân y đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn nơi diễn ra Hội nghị để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu và lực lượng tham gia Hội nghị… Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các bệnh viện quân y ở Hà Nội bảo đảm tốt công tác sẵn sàng điều trị cho các đại biểu có nghi nhiễm, chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng tham gia bảo vệ hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Với tinh thần, trách nhiệm cao, sự chủ động, tích cực và qua kiểm tra công tác chuẩn bị của các lực lượng tại nơi tổ chức Hội nghị, chúng tôi tin tưởng sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị, qua đó góp phần vào thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2020”, Trung tướng Lê Huy Vịnh khẳng định.



Trung tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác bảo đảm y tế, an ninh chuẩn bị cho Hội nghị.

*Trước đó, vào ngày 15/2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp nhằm kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ADMM hẹp; chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, an ninh, an toàn cho các hoạt động, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, qua đó góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh QĐND Việt Nam đến các bạn bè thế giới.

