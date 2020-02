Nhiều nước ngừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11h ngày 31/1/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

– Tổng số trường hợp mắc: 9.832, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 9.699

– Tổng số trường hợp tử vong: 213, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 213

– Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 133

– 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ) vào rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.