Vụ xả súng hàng chục người chết ở Thái Lan: Hung thủ bị tiêu diệt

Các nguồn tin quân sự và cảnh sát Thái Lan ngày 9/2 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt đối tượng là quân nhân thực hiện vụ xả súng kinh hoàng chiều tối 8/2 tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima làm hàng chục người chết và bị thương.

Hình ảnh nghi phạm Jakrapanth Thomma tự livestream trên facebook cá nhân khi y thực hiện vụ xả súng ở trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan ngày 8/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối tượng này bị tiêu diệt tại trung tâm thương mại Terminal 21, nơi hắn cố thủ sau vụ xả súng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cùng ngày cho biết đã có 26 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ xả súng.

Theo Thủ tướng Thái Lan, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan và nguyên nhân của vụ xả súng là do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến một hợp đồng mua bán nhà đất mà hung thủ cho rằng mình bị lừa.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tới thành phố này để thăm những nạn nhân còn sống sót trong vụ xả súng.

Trước đó, các nguồn tin cảnh sát cho biết binh lính đã giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm thương mại Terminal 21 vào đêm 8/2 trong khi tiếp tục truy bắt tay súng đang cố thủ.

Các quan chức cảnh sát thông báo lúc 2h (giờ địa phương) sáng 9/2 rằng toàn bộ người dân đã được đưa ra khỏi trung tâm này một cách an toàn, tuy nhiên một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng và hai nhân viên an ninh khác đã bị thương trong khi vây bắt đối tượng.

Thảm kịch bắt đầu vào khoảng 3h30 chiều 8/2 khi một binh sĩ lấy trộm vũ khí và bắn chết nữ chỉ huy cùng hai người khác tại Căn cứ quân sự Surathampithak, sau đó đánh cắp một chiếc xe Humvee và bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21. Có thêm nhiều người nữa đã bị giết trong trung tâm thương mại này.

Tay súng nói trên được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, thuộc biên chế của Căn cứ Surathampithak. Đối tượng được cho là có mâu thuẫn với nữ chỉ huy bị sát hại, người sau đó được xác nhận là Đại tá Anantharot Krasae, 48 tuổi. Hai người cùng bị sát hại trong Căn cứ Surathampithak là một phụ nữ 63 tuổi và một binh sĩ khác.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan xác nhận có ít nhất 10 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng.

