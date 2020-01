7 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đã đăng vào 30 Th1, 2020 lúc 9:03

So với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ (10,8%), giảm 7 người chết (5%), giảm 38 người bị thương (17,9%).

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 174 người.

Các địa phương có số người chết giảm nhiều là Sóc Trăng (giảm 6 người chết), Kiên Giang (giảm 5 người chết), Bắc Giang (giảm 4 người chết), Thừa Thiên – Huế, Trà Vinh, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau mỗi nơi giảm 3 người chết. Các địa phương có số người chết tăng cao là Bến Tre tăng 5 người chết, Tây Ninh tăng 3 người chết, Đồng Nai, Phú Thọ, Tiền Giang mỗi nơi tăng 2 người chết. Trên đường sắt không xảy ra tai nạn. Trên đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn làm chết 1 người.

Trong dịp Tết, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 6 người, trong đó một vụ xảy ra tại Đắk Lắk vào ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết), giữa xe mô tô chở 3 người đâm vào xe ô tô chở khách đi ngược chiều, làm chết 3 người trên mô tô; một vụ xảy ra tại Tây Ninh ngày 28/1 (tức ngày 4 Tết), giữa 2 xe mô tô (một xe chở 2 người, một xe chở 1 người) chạy ngược chiều nhau, làm chết cả 3 người.

Phân tích tai nạn giao thông cho thấy nguyên nhân do lái xe vi phạm nồng độ cồn có 4 vụ (2%); vi phạm phần đường 18,4%; vi phạm tốc độ 6,8%; còn lại đang điều tra chưa rõ nguyên nhân.

Trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý 19.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19,3 tỷ đồng, tạm giữ 179 ô tô, 2.651 mô tô, tước 2.688 giấy phép lái xe; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, số vi phạm xử lý giảm 1.947 trường hợp, tiền phạt tăng 6,6 tỷ đồng (tăng 52%).

Các địa phương đã kiểm tra nồng độ cồn 35.822 trường hợp, phát hiện xử lý 3.194 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 8,9%).

Trước tình hình số người chết do tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) tăng 7,02%, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo tăng cường thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm kiềm chế tai nạn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông và lãnh đạo Cục trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc trên một số tuyến trọng điểm.

Với sự chỉ đạo kịp thời, trong ngày cuối cùng nghỉ Tết (mùng 5 Tết), mặc dù là ngày người dân trở về nơi làm việc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông đã thường xuyên tổ chức tuần lưu, kiểm soát xử lý nghiêm nên tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu (giảm 13 người chết) so với cùng kỳ năm trước góp phần kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết./.

Theo www.chinhphu.vn

Tin tức liên quan