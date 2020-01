Dịp Tết không thiếu hàng, không tăng giá đột biến

Đã đăng vào 20 Th1, 2020 lúc 9:12

Dự kiến sức mua trên thị trường dịp Tết nguyên đán sẽ tăng 10 – 12% so với cùng kỳ năm trước, đại diện Bộ Công Thương khẳng định sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

TTXVN dẫn thông tin từ ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sắp tới, sức mua trên thị trường dự báo sẽ tăng khá ở mức khoảng 10 – 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 15- 20% so với các tháng trong năm.

57/63 tỉnh, thành phố hiện đã có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trong đó, có 28 địa phương có kế hoạch/triển khai chương trình bình ổn thị trường.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ Tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng 20 – 25% so với các tháng trong năm; lượng hàng dự trữ của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn tăng khoảng 10% so với năm trước.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Các mặt hàng dự trữ tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng thiết yếu như: Gạo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, xăng dầu… Năm nay, các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng cải thiện mẫu mã, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết.

Các địa phương cũng chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường tổ chức các điểm bán hàng Tết, các Hội chợ, phiên chợ Tết, với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các chuyến hàng lưu động về khu công nghiệp, khu chế xuất…

Hàng hóa đưa vào chương trình được các doanh nghiệp lựa chọn đều là hàng Việt Nam, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, gia vị, dầu ăn… Các đợt bán hàng lưu động, phiên chợ hàng Việt, phiên chợ Tết đều được các doanh nghiệp, cũng như người dân địa phương hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao trong việc góp phần bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá thịt lợn

Hiện nay, sau các chỉ đạo sát sao của Chính phủ, triển khai quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương, giá thịt lợn đã có xu hướng giảm từ cuối tháng 12/2019 và hiện đang giữ ổn định. Từ ngày 28/12/2019 đến nay, giá thịt lợn ngoài thị trường đã bắt đầu chững lại và có xu hướng giảm khoảng 10.000 – 20.000 đồng/kg tùy loại và tùy địa phương.

Dự kiến sau đợt điều chỉnh giảm, giá sản phẩm thịt lợn có thể tăng vào những ngày cận Tết so với hiện nay, nhưng mức tăng không lớn do các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi đẩy mạnh nguồn cung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Duy Đông cho hay, mặt hàng thịt lợn đã được đưa vào Chương trình bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp cam kết bán với giá thấp hơn giá thị trường 5%. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đã cam kết không tăng giá thịt lợn trong dịp Tết, thực hiện bán đúng giá theo giá đã đăng ký (Vissan, Nam Hà Nội, Co.op..) bán thịt lợn không lợi nhuận (Big C)… và thực hiện giảm giá tương ứng nếu giá thị trường giảm.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát giá cả, biến động cung cầu, tập trung nguồn lực, nhằm bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn, chỉ đạo các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tham gia chương trình Bình ổn thị trường có kế hoạch bảo đảm nguồn cung và giữ giá mặt hàng thịt lợn ổn định dịp trước, trong và sau Tết.

Các địa phương như Vĩnh Long, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM… chủ trương vận động một số doanh nghiệp phân phối tại chỗ, đưa mặt hàng thực phẩm tươi sống (trong đó có mặt hàng thịt lợn) vào diện bình ổn thị trường và hạn chế điều chỉnh tăng giá trong dịp Tết (trong trường hợp thị trường có biến động lớn cần điều chỉnh giá, mức điều chỉnh tăng không quá 10%/lần).

Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung hàng hóa đã và đang được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Cùng với đó, kế hoạch triển khai nhiều chương trình phục vụ Tết, các chương trình xúc tiến thương mại dịp cuối năm của các doanh nghiệp, hàng hóa phục vụ Tết sẽ đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của người dân, thị trường hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn.

