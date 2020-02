Lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm bởi dịch bệnh do COVID-19

Trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV hay còn gọi là COVID-19) gây ra, Tổng cục Thống kê dự báo, kết thúc quý I/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 644.000 lượt, giảm khoảng 800.000 lượt so với trường hợp không có dịch bệnh xảy ra.

Tổng cục Thống kê cho biết tháng 1/2020 doanh thu từ du lịch ước tính đạt 4.200 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu của Đà Nẵng tăng 16,6%; TPHCM tăng 7,2%; Hà Nội tăng 5,6%…

Theo tính toán, nếu dịch bệnh kéo dài hết quý I/2020, thiệt hại về doanh thu từ khách quốc tế trong năm 2020 là khoảng 2,3 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh sẽ không có khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam và số lượng khách từ các quốc gia khác cũng giảm mạnh do Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc.

Dự kiến, số lượng khách sẽ giảm từ 50-60% trong giai đoạn có dịch. Trong đó, Khánh Hòa sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, vì khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số khách quốc tế đến tỉnh này (hơn 70% trong năm 2019).

Mới đây, với mục tiêu đánh giá khách quan, đầy đủ về diễn biến của dịch bệnh do COVID-19, dự báo mức độ thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra đối với ngành du lịch và đề xuất các giải pháp để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch Việt Nam sớm nhất có thể sau khi dịch bệnh được khống chế, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị “Ngành du lịch ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra” nhằm lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.

Trên tinh thần đó, Tổng cục Du lịch đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để phục hồi du lịch, bao gồm nhóm giải pháp về thị trường; về quảng bá, xúc tiến du lịch và truyền thông. Theo đó, bên cạnh các giải pháp mang tính cấp bách và lâu dài, ngành du lịch xác định sẽ đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa và các thị trường gần có kết nối đường bay thuận tiện và đang có mức tăng trưởng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), ASEAN; tập trung khai thác thị trường tiềm năng như Ấn Độ; đồng thời tăng cường thu hút khách từ Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu…; qua nhiều phương tiện truyền thông khẳng định Việt Nam là điểm đến thân thiện, thật sự an toàn khi dịch đã được khống chế…

