Bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020

Đã đăng vào 31 Th1, 2020 lúc 15:04

Giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; Giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều phương tiện giao thông; Nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định về nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông. Đây là những mục tiêu cụ thể được đề ra trong kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT năm 2020 vừa được Ban ATGT tỉnh ban hành.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn vơi duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông./.

PV: Thúy An

Tin tức liên quan