Chỉ đạo mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công an

Đã đăng vào 31 Th1, 2020 lúc 15:06

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh Cà Mau; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh về việc đưa thủ tục hành chính lĩnh vực công an về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai việc đưa thủ tục hành chính lĩnh vực công an về thực hiện tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sắp xếp, bố trí đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho cán bộ, công chức của cơ quan ngành dọc được cử ra làm việc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính trong việc bố trí cán bộ, công chức và trang thiết bị làm việc tại Trung tâm để bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/02/2020./.

PV: Nguyễn Đào

