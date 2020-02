Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra tình hình sụp lún, sạt lở lộ giao thông

14 Th2, 2020

Sáng 13/02, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đến kiểm tra tình hình sụp lún, sạt lở lộ giao thông do ảnh hưởng của hạn hán trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Đây là đoạn lộ nằm trên tuyến đường Tắc Thủ – Đá Bạc đoạn đi qua địa bàn Ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây vừa mới bị sụp lún cách đây không lâu, cũng là một trong những vị trí sụp lún sâu và nguy hiểm nhất trên địa bàn huyện Trần Văn Thời từ đầu mùa khô đến nay. Chứng kiến đoạn lộ bị sụt lún như thế, không ít người dân sống xung quanh khu vực tỏ ra lo lắng.

Tính đến ngày 11/2, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã có 179 tuyến kênh với 903 vị trí bị sụp lún, sạt lở đất, tổng chiều dài hơn 21km, trong đó sụp lún, sạt lở đất có đường bêtông cốt thép tại 109 tuyến kênh với gần 580 vị trí, tổng chiều dài hơn 12 km; sụp lún, sạt lở đất không có đường bêtông cốt thép tại 70 tuyến kênh với gần 330 vị trí, chiều dài hơn 9,4 km. Ước thiệt hại do sụp lún, sạt lở đất trên 17 tỷ đồng.

Qua khảo sát, đánh giá thực tế, nguyên nhân chính được xác định chủ yếu do nắng hạn kéo dài, các tuyến kênh bị cạn nước làm mất áp lực, trong khi đó, cao độ đáy kênh sâu, chênh lệch độ cao giữa mặt đường và mực nước hiện tại rất lớn. Một nguyên nhân nữa là do một bộ phận người dân trên tuyến các kênh, rạch thiếu ý thức, khai thác đất quá mức từ đáy kênh bằng máy hút và máy đào làm cho đáy kênh rộng và sâu cục bộ dẫn đến sụp lún, sạt lở đất. Dự báo trong thời gian tới khi mùa mưa bắt đầu, tình trạng sạt lở đất ven kênh rạch còn xảy ra nghiêm trọng hơn, do hiện nay phần đất bảo lưu trên các tuyến kênh rạch đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc dài và sâu.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục các vị trí sạt lở hiệu quả. Trước mắt cần giảm tải phương tiện lưu thông qua lại tại những vị trí sạt lở, sụp lún, đồng thời tuyên truyền, đặt biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, sụp lún và có nguy cơ sạt lở, sụp lún để người dân biết, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

