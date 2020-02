Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Virus Corona

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona diễn biến phức tạp, lúc 19 giờ 30 phút tối 04/02, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Corona tỉnh Cà Mau đã có cuộc họp khẩn với các huyện, thành phố Cà Mau triển khai, rà soát, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch. Cuộc họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Corona tỉnh, thời điểm này các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trực thuộc ngành y tế đã bố trí khu vực cách ly theo quy định; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng tại các điểm trường, bến xe, bến tàu.

Về hoạt động giám sát trường hợp đến Cà Mau từ vùng dịch, hiện tại Trung tâm Y tế huyện Năm Căn tiếp tục theo dõi và cách ly tại nhà trường hợp 1 người Việt Nam từ Trung Quốc về địa phương; Trung tâm Y tế huyện Cái Nước tiếp tục theo dõi và cách ly tại nhà một trường hợp người Trung Quốc làm việc tại địa phương.

Trong ngày 4/2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân có một số biểu hiện nghi ngờ nhiễm nCoV, các trường hợp đã được đưa vào khu cách ly, cho lấy mẫu xét nghiệm, chờ kết quả.

Báo cáo của Công an tỉnh, qua kiểm tra trong ngày 4/2 trên địa bàn tỉnh có 731 lượt người nước ngoài đang tạm trú, nhiều nhất là người Trung Quốc với 147 người, đang tiếp tục xác minh có đến từ vùng dịch không và xác minh số người Cà Mau từ nước ngoài trở về. Từ ngày 1/2 đến nay Tổ Kiểm tra do Công an tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra 22 cơ sở lưu trú gồm 18 hộ gia đình, 3 khách sạn, 1 công ty có 44 lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú, kết quả kiểm tra chưa phát hiện trường hợp người nước ngoài nào có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch nCoV, trong đó có 1 trường hợp chủ tài khoản là bác sĩ nhưng tài khoản đã bị hacker chiếm dụng và một trường hợp chủ tài khoản là giáo viên hiện đang tiến hành xử lý.

Tại cuộc họp, các huyện, thành phố Cà Mau cũng báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như những hạn chế, khó khăn gặp phải.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhận định: Nguy cơ dịch bệnh do virut Corona xuất hiện tại Cà Mau là rất cao, tuy nhiên đã qua một số đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng chống dịch còn chậm, chưa thật sự quyết liệt, phối hợp với nhau chưa chặt chẽ, không sát tình hình thực tế, đặc biệt là trong công tác quản lý đối tượng người nước ngoài tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải “chống dịch như chống giặc” và phương châm chống dịch của tỉnh là “Quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tỉnh”; không được làm hoang mang dư luận, không được đưa tin sai sự thật, ai đưa tin sai sự thật phải xử lý thật nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng gợi ý giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình kiểm tra người nước ngoài, nhất là vấn đề giao tiếp ngoại ngữ; chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị y tế phòng chống dịch; những người có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh thì phải cách lý ngay tại cơ sở y tế; những người đi về từ tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc phải cách ly tại địa điểm do địa phương chỉ định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng đề nghị ngành Y tế tỉnh liên hệ ngay Bệnh viên Chợ Rẫy để học hỏi phương pháp, cách thức điều trị bệnh nhân bị nhiễm virut Corona. Ngành giáo dục thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học bắt đầu từ ngày 5/2 đến hết ngày 9/2 để làm công tác tiêu độc khử trùng trường lớp; người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải thường xuyên kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch và báo cáo kịp thời đúng quy định./.

PV: Quách Mến

