Chúc Tết các cơ sở Giáo dưỡng

Đã đăng vào 14 Th1, 2020 lúc 14:34

Ngày 13/01, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Ngô Ngọc Khuê làm trưởng đoàn đến chúc Tết tại các cơ sở giáo dưỡng do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý tại xã Khánh An, huyện U Minh.

Đoàn đến chúc Tết Cơ sở Cai nghiện ma túy. Hiện nay, cơ sở này đang quản lý giao động từ 580 – 660 học viên, tăng hơn 100 học viên so với cùng kỳ năm trước, trong đó người nghiện ma túy tổng hợp chiếm đa số với hơn 70%. Đại diện đoàn cho rằng, tuy cơ sở còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn cũng mong muốn đối tượng cai nghiện được giáo dưỡng tốt, số lượng ngày càng giảm hơn.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, hiện nay có 340 người được nuôi dưỡng, điều trị tại đây, trong đó có 97 nữ. Đại diện đoàn ân cần thăm hỏi cán bộ, công chức, người lao động đang làm nhiệm vụ tại đây hưởng một mùa Xuân vui tươi, hạnh phúc và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đặc biệt là công tác điều trị, quản lý người bị bệnh tâm thần đối với những trường hợp bệnh nặng cần được hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn.

Tại các điểm đến, đại diện Thường trực HĐND tỉnh tặng mỗi cơ sở phần quà và tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng./.

PV: Trần Chuyển

Tin tức liên quan