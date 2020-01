Công ty Khí Cà Mau chúc Tết Bộ đội Biên phòng

Đã đăng vào 7 Th1, 2020 lúc 15:30

Nhân dịp năm mới 2020, chiều 06/01, Công ty Khí Cà Mau đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đồng thời trao đổi một số thông tin liên quan đến công tác phối hợp bảo vệ công trình khí PM3 trên biển.

Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã thông báo một số tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam; đồng thời nhấn mạnh một số biện pháp tăng cường tuần tra bảo vệ công trình dầu khí và tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt, neo đậu gần hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển. Trong năm 2019, Công ty Khí Cà Mau đã phối hợp Bộ đội Biên phòng Cà Mau tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình đường ống dẫn khí trên biển được 17 đợt; phát hiện nhắc nhở 44 tàu đánh cá của ngư dân neo đậu gần khu vực hành lang tuyến ống dẫn khí./.

CTV: Lê Khoa

