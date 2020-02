Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Cà Mau

Sáng 26/02, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng và tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cùng đại diện các sở, ngành.

Báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Tính đến ngày 17/2, độ mặn ở một số nơi đo được có nơi lên đến hơn 32‰. Mực nước trên các hệ thống kênh mương trong các tiểu vùng II, III Bắc Cà Mau thuộc các huyện U Minh và Trần Văn Thời đang tiếp tục xuống thấp, trữ lượng sụt giảm trên 50% so với trung bình nhiều năm. Mực nước nội đồng hạ thấp nhanh gây ra hiện tượng xâm nhập mặn sâu vào nội đồng và nhiễm mặn, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, làm tăng nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Tính đến ngày 18/2, đã có hơn 18.000 ha lúa bị thiệt hại, trong đó, thiệt hại nặng nhất là lúa – tôm với gần 16.000 ha. Có 3,6 ha rau màu bị thiệt hại trên 70%. Hơn 20.500 hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt; hơn 43.500 ha rừng bị khô hạn, trong đó có hơn 26.500 ha đang ở mức báo động cấp IV, cấp V. Một số nơi sẽ đối mặt với tình trạng khô cạn nếu nắng hạn gay gắt, kéo dài, công tác phòng cháy chữa cháy rừng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hạn hán cũng gây nên tình trạng sạt lở, sụp lún ở nhiều nơi với tổng chiều dài hơn 21.500m. Tỉnh Cà Mau đã có tờ trình xin kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, sinh hoạt năm 2019 – 2020, dự kiến hơn 192 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, đối chiếu tình hình thực tế theo quy định, tỉnh Cà Mau đã đủ điều kiện công bố thiên tai do hạn hán cấp độ 2. Tuy nhiên, do vướng quy định riêng về tình trạng sụp lún, sạt lở do lũ quét, không có quy định nào dành cho hạn mặn nên việc công bố thiên tai đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Các giải pháp hành động phòng, chống thiên tai cũng không thể triển khai do không đủ cơ sở pháp lý.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở, sụp lún đê biển Tây, công tác phòng chống cháy rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và tình hình hiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại huyện Trần Văn Thời./.

