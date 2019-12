Hội nghị trực tuyến an toàn giao thông

Đã đăng vào 28 Th12, 2019 lúc 12:28

Trật tự an toàn giao thông trong năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm trên 3 tiêu chí, số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu so với năm 2018. Đây là nội dung được đánh giá tại hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019 và triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với 63 tỉnh, thành trong cả nước diễn ra sáng 28/12. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải dự hội nghị.

Trong năm 2019, toàn quốc xảy ra hơn 17.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. Đáng chú ý là cả nước vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, xe mô tô, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên. Trên cả nước vẫn còn 5 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng tỉnh Cà Mau xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 65 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn đã giảm hơn 17%, số người chết giảm 8 người, số người bị thương giảm đã 28 người.

Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến, tham luận chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đề xuất những kiến nghị, giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong năm mới 2020. Thực hiện năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong việc đảm bảo trật tự ATGT trong năm qua. Theo đó, từ năm 2014 đến nay số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm trên 5%. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành làm ngay một số công việc, như: Chủ động thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm, đặc biệt là các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết sắp tới khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bắt đầu có hiệu lực. Các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch công tác đảm bảo an toàn giao thông như quy hoạch đảm bảo hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, xóa điểm đen gây tai nạn giao thông, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác tuân thủ Luật Giao thông. Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện tốt năm An toàn giao thông 2020./.

PV: Nguyễn Đào

