Đã đăng vào 11 Th1, 2020 lúc 16:16

Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm vào sáng 11/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương trong nỗ lực thực hiện vấn đề an toàn thực phẩm, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Cũng theo Thủ tướng, thời gian tới các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân cần nỗ lực nhiều hơn với tinh thần trách nhiệm cao hơn để mọi người dân Việt Nam được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như các nước phát triển, hàng hóa thực phẩm trong nước có chất lượng như hàng hóa xuất khẩu sang các nước phát triển.

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu các địa phương phải tuyên truyền, vận động hộ nông dân, doanh nghiệp thay đổi tư duy sản xuất và đăng ký quy trình sản xuất sạch; các phương tiện truyền thông đại chúng phải đẩy mạnh tuyên truyền đồng bộ và quyết liệt nhằm góp phần tạo ra bước chuyển thực sự về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 13, cơ quan chức năng đã khởi tố 28 vụ với 42 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Đây là một điểm mới trong xử lý vi phạm an toàn thực phẩm so với trước khi có Chỉ thị 13.

Riêng năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 2.000 người mắc, hơn 1.900 người đi viện và 8 trường hợp tử vong. So với năm 2018, giảm 32 vụ, giảm hơn 1.400 người, mắc số đi viện giảm hơn 1.100 người, số tử vong giảm 9 người./.

