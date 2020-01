Kiểm soát an toàn giao thông sau Tết

Đã đăng vào 31 Th1, 2020 lúc 15:02

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán 2020, Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai nhiều giải pháp như: huy động phương tiện dự phòng chở khách đường dài tuyến ngoài tỉnh, tăng cường công tác tuần tra vào giờ cao điểm, ứng trực nhằm điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế…

Bến xe khách Cà Mau được xem là “điểm nóng” sau thời gian nghỉ Tết chính thức. Vào những ngày này, lưu lượng hành khách tập trung về bến khá đông để di chuyển đi ra ngoài tỉnh làm việc. Vì vậy, bến chủ động phối hợp với Đội Thanh tra giao thông Số 01, Công an Phường 6… túc trực 24/24 giờ nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra. Đối với những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tại khu vực Bến xe khách Cà Mau không để xảy ra trường hợp nào làm mất an ninh trật tự, tình trạng ùn tắc hành khách kéo dài tại đây cũng không diễn ra.

Riêng công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát sau Tết đang được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và huyện duy trì ở mức cao. Theo đó, lực lượng có mặt xuyên suốt trên những tuyến đường thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, tập trung xử lý lỗi vi phạm nồng độ cồn theo quy định Nghị định 100 của Chính phủ. Chỉ tính riêng trong một tuần nghỉ Tết vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra, kiểm soát 763 ca, có gần 3.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện 858 trường hợp vi phạm, xử phạt 297 trường hợp với số tiền gần 500.000.000 đồng, tạm giữ 334 phương tiện, tước 35 giấy phép lái xe./.

PV: Trần Chuyển

Tin tức liên quan