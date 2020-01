Kiểm tra hoạt động Camera giao thông

Đã đăng vào 23 Th1, 2020 lúc 14:11

Nhân dịp thăm hỏi, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông tỉnh, chiều 22/01, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Tiến Hải đến kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Giám sát camera giao thông, Công an TP. Cà Mau.

Trung tâm Giám sát camera giao thông đi vào hoạt động với 6 màn hình ti vi loại lớn, mỗi màn hình hiển thị giám sát 36 camera các loại; và có hàng trăm camera được bố trí, lắp đặt trên khắp tuyến đường trong nội ô thành phố Cà Mau. Trung tâm này lưu trữ tất cả các hình ảnh là video có kỳ hạn, riêng những hình ảnh có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông sẽ được lưu trữ dài hạn, nhằm hỗ trợ công tác xử lý vi phạm.

Hoạt động của Trung tâm Giám sát camera giao thông có hiệu quả rất tích cực, đó còn là hình ảnh, là bằng chứng để xử lý các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ, đèn vàng; chạy ngược chiều, chạy vào đường cấm; dừng, đổ xe không đúng nơi quy định; đánh võng, lạng lách… Đặc biệt, đối với các vụ va chạm, tai nạn giao thông đây là cơ sở phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp, đúng người, đúng tội./.

PV: Trần Chuyển

