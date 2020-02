Lưu ý khi tham gia giao thông an toàn phòng chống dịch bệnh nCoV

Góp phần đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và theo đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân tham gia giao thông an toàn.

Cụ thể Cục khuyến cáo người dân cần cân nhắc trước khi đi lại, không thực hiện các chuyến đi không thực sự cần thiết, đặc biệt không đi đến các khu vực được thông báo có dịch khi chưa có trang bị bảo hộ cần thiết. Liên hệ với đường dây nóng và cơ sở y tế gần nhất theo hướng dẫn nếu có dấu hiệu bị bệnh; chủ động hợp tác chia sẻ đầy đủ thông tin cho nhân viên y tế để điều trị và xử lý hiệu quả. Trong trường hợp phải sử dụng phương tiện vận tải công cộng (bao gồm cả taxi), cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân cần thiết, bao gồm: Rửa tay bằng xà phòng hoặc sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn trước, trong (nếu có thể) và sau khi tham gia giao thông. Sử dụng khẩu trang trước khi lên phương tiện, đến nhà ga, trạm dừng và các nơi tập trung đông người. Tránh tiếp xúc với những người bị ho, sốt. Khi ho hoặc hắt hơi cần che bằng khăn giấy, bỏ vào thùng rác kín có nắp đậy và rửa tay sạch ngay sau đó./.

