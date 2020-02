Nhiều giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian tiếp theo của mùa khô, ở vùng các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục lên cao theo các kỳ triều cường. Từ ngày 21 đến 27/2, ranh mặn vào sâu cao nhất khoảng 55 km, giảm khoảng 20km so với đợt xâm nhập mặn giữa tháng 2; từ ngày 7 đến 15/3 xâm nhập mặn ở mức rất cao, ranh mặn 4g/lít ở mức 80 km, sâu hơn 5 km so với đợt xâm nhập mặn giữa tháng 2; từ cuối tháng 3, xâm nhập mặn sẽ giảm dần do các hồ chứa thượng nguồn tăng lưu lượng xả nước như tương tự một số năm gần đây.

Để ứng phó, giảm thiệt hại, đảm bảo không để thiếu nước sinh hoạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ triển khai các giải pháp như: Khoan giếng bổ sung nguồn nước ngọt, kéo dài đường ống từ các nhà máy nước tập trung; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ bồn nhựa trữ nước; đầu tư vòi công cộng, bồn nhựa, túi nhựa dẻo lớn đặt tại UBND xã, nhà văn hoá… để cung cấp nước cho người dân. Chuẩn bị phương án huy động các xe bồn lưu động chở nước ngọt cho khoảng 40.000 hộ dân sống phân tán tại các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Long An, Cà Mau, Trà Vinh. Xây mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung (Cà Mau 30 công trình, Sóc Trăng 3 công trình, Kiên Giang 5 công trình)./.

PV: Diễm My

