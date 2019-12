Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng làm việc tại huyện U Minh

Chiều 20/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện U Minh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và tình hình liên quan đến các hộ dân ấp 19, 20 và 21, xã Khánh Thuận và công tác chuẩn bị phòng chống cháy rừng vào mùa khô 2019 – 2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy huyện U Minh Trương Đăng Khoa cho biết: Năm 2019, đảng bộ huyện thực hiện đạt 11/12 chỉ tiêu nghị quyết, còn lại chỉ tiêu phát triển đảng viên đạt 73% kế hoạch. Tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Hiện 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện U Minh chọn Đảng bộ xã Khánh Hòa làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm. Đồng thời, thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với công tác thực hiện văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Tiểu ban văn kiện tham mưu Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, xây dựng văn kiện đúng quy định, dự kiến thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 1/2020. Thời gian các đảng bộ, chi bộ cơ sở đại hội điểm bắt đầu từ tháng 2 và hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba đề xuất, hiện nay tình trạng sạt lở đê biển Tây đang xảy ra nghiêm trọng, nhất là tại Đài tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số 5, năm 1997. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện U Minh còn đề xuất việc chợ xã Khánh Hội hình thành tự phát rất lâu, lại nằm ngoài đê biển Tây cần được tỉnh quan tâm hỗ trợ di dời vào đúng quy hoạch.

Liên quan đến vấn đề khiếu nại của người dân ấp 19, 20 và 21, xã Khánh Thuận, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, huyện đã chi trả tiền bồi thường thành quả lao động trên đất lâm nghiệp được 108 hộ và chi hỗ trợ hoa lợi dưới tán rừng cho 130 hộ. Còn lại 22 hộ chưa nhận tiền do chưa thống nhất cách giải quyết nên tiếp tục có yêu cầu, huyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân chấp hành chủ trương giải quyết của tỉnh, nhằm sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng đang được huyện đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu mùa khô huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo; các chủ rừng, UBND các xã có rừng đã đắp 59 đập trữ nước và sửa chữa các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, huyện đang thực hiện mô hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn, để nâng cao giá trị kinh tế rừng.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng nhận định, U Minh là huyện có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, là huyện có xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, những năm qua, huyện U Minh phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 5%, so với kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước vượt gần 18% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng lưu ý huyện U Minh tiếp tục rà soát các tiêu chí, nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, chú ý đầu tư nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác tốt tiềm năng lợi thế. Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo tình hình biến đổi khí hậu và nhu cầu của thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, trồng và khai thác rừng; phòng chống cháy rừng vào mùa khô 2019 – 2020.

Liên quan đến yêu cầu, khiếu kiện của các hộ dân các ấp 19, 20 và 21, xã Khánh Thuận, đồng chí Phạm Bạch Đằng đề nghị huyện U Minh tăng cường tuyên truyền, giải thích để các hộ này thực hiện đúng chủ trương, chính sách. Đồng thời, theo dõi nắm chặt tình hình xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc đề nghị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Rà soát sắp xếp, bố trí cán bộ theo quy hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

