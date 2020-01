Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chúc Tết Đồn Biên phòng Rạch Gốc

Đã đăng vào 14 Th1, 2020 lúc 14:36

Chiều 13/01, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đến thăm, chúc mừng năm mới tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển; đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Phó Chủ tịch mong muốn, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc cần tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, từ đó góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ngày càng ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến các chiến sĩ của tàu BP 19-98-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2./.

PV: Diễm My

