Quận ủy Ba Đình gặp gỡ, giao lưu Huyện ủy Ngọc Hiển

Đã đăng vào 22 Th12, 2019 lúc 13:03

Nhằm tăng cường mối quan hệ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết giữa hai đơn vị kết nghĩa. Chiều 21/12, Quận ủy Ba Đình, thành phố Hà Nội có chuyến đến thăm và gặp gỡ, giao lưu Huyện ủy Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu, lãnh đạo của 02 đơn vị Quận ủy Ba Đình và Huyện ủy Ngọc Hiển đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và an ninh, quốc phòng trong thời gian qua. Nhìn chung kinh tế – xã hội của đơn vị có bước phát triển ngày một đi lên, các chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị các cấp củng cố và phát triển, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến quan trọng.

Qua đó, lãnh đạo của hai đơn vị mong muốn luôn có mối đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ nhau cùng phát triển, giữ được truyền thống mối quan hệ tốt đẹp, tinh thần đoàn kết giữa hai quận, huyện để cổ vũ cho nhau tiếp tục phát triển. Đây là buổi gặp mặt thật sự có ý nghĩa, được trao đổi lẫn nhau về thông tin trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa 2 đơn vị ngày càng bền chặt và phát triển./.

CTV: Huỳnh Tứ

