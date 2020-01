Sự kiện đi bộ “Đã uống rượu, bia – không lái xe”

Đã đăng vào 4 Th1, 2020 lúc 14:19

Sáng 04/01, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện đi bộ “Đã uống rượu, bia – không lái xe”. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội. Tại nước ta liên tục từ năm 2012 đến nay, tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ con số 12.000 người chết mỗi năm do tai nạn giao thông đến năm 2019 đã giảm xuống 7.624 người. Cà Mau là 1 trong 5 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông ít nhất cả nước.

Tham gia sự kiện, đại diện các doanh nghiệp vận tải đã ký bản cam kết ghi nhớ lái xe doanh nghiệp thực hiện tốt quy định “Đã uống rượu, bia – không lái xe” và dán đề can tuyên truyền lên các xe ô tô. Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh sinh viên Cà Mau cùng ký cam kết “Đã uống rượu, bia – không lái xe, tôi hiểu, tôi thực hiện, còn bạn?”. Đồng thời, tham gia đi bộ diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của thành phố Cà Mau.

Sự kiện tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tác hại bia rượu, nước uống có cồn. Cùng quyết tâm không uống bia rượu nếu là người lái xe; Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu bia nếu biết rằng họ lái xe; Hãy từ chối và kiên quyết không lên xe mà người lái xe vừa uống bia rượu. Đồng thời, kêu gọi chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không cồn cho khách hàng là người lái xe. Mọi người cùng chấp hành với tinh thần tham gia giao thông bằng trái tim, trách nhiệm của mình vì bình yên cuộc sống, đã uống rượu bia thì không lái xe./.

PV: Trịnh Hải

