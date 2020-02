Tái diễn hành vi lấn chiếm nhà chờ xe buýt

Đã đăng vào 11 Th2, 2020 lúc 8:03

Nhiều nhà chờ xe buýt ở thành phố Cà Mau đang bị người bán hàng rong chiếm dụng, bày bán hàng hóa. Đáng nói là tình trạng trên liên tục tái diễn dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân, xử lý.

Tại các nhà chờ xe buýt trên truyến đường Phan Ngọc Hiển và vỉa hè đường An Dương Vương, thành phố Cà Mau. Những bến xe buýt bị chiếm dụng, trở thành địa điểm để người bán hàng rong kinh doanh quán nước hoặc lấn chiếm cả vỉa hè. Trước Tết, những đoạn đường này đã được các phường ra quân xử lý, tuy nhiên gần đây tình trạng tái lấn chiếm đã lặp lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai Kế hoạch số 02 của Ban An toàn giao thông tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020. Đồng thời, đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và quản lý hành lang an toàn giao thông làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương./.

PV: Trịnh Hải

Tin tức liên quan