Tạm ngừng cho ô tô lưu thông qua đoạn sụp lún

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau vừa thông báo khẩn liên quan đến việc tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường từ cầu Cơi 6 đến cầu 402 thuộc giai đoạn 1 tuyến đường Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc.

Theo thông báo, kể từ lúc 20 giờ ngày 06/02/2020 tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường từ cầu Cơi 6 đến cầu 402 thuộc giai đoạn 1 tuyến đường Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc. Việc tạm ngừng xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người, phương tiện lưu thông và hạn chế tình trạng tiếp tục sạt lở do tác dụng của xe lưu thông. Vì hiện nay, giai đoạn 1 tuyến đường Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc có nhiều điểm sạt lở, một số vị trí đã sụp lún toàn bộ phần lề cùng với hơn 1/2 mặt đường nên không đảm bảo an toàn cho xe ô tô qua lại. Qua khảo sát thực tế, một số đoạn thuộc tuyến đường trên đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra sụp lún, sạt lở cao. Khi cơ quan chức năng thực hiện xong biện pháp đảm bảo giao thông, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo việc cho phép xe lưu trên đoạn tuyến sau.

Mặc dù bước vào mùa khô chưa được bao lâu, nhưng hiện tại trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã xảy ra 887 vị trí sụp lún, sạt lở đất, với tổng chiều dài trên 21.100 mét, ước thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng./.

