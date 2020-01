Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Đã đăng vào 31 Th1, 2020 lúc 8:08

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 30/01, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo, tổ chức Tết cho Nhân dân trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các chế độ, chính sách đối với gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh gần 49 tỷ đồng từ ngân sách các cấp. Ngoài ra, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng, gần 26.000 suất quà và hơn 97.000 kg gạo. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm hơn. Thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trước, trong và sau Tết tương đối ổn định. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công thương thông tin thêm, sức mua trong dịp Tết năm nay tăng so với Tết năm trước; lượng thịt heo đủ cung ứng cho thị trường; mặt hàng bia theo khảo sát tại một số đại lý lớn, lượng tiêu thụ giảm khoảng 20%, do tác động từ việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 tác động đến ý thức của người tham gia giao thông cũng đã góp phần làm giảm mạnh tai nạn giao thông và các vi phạm khác so với Tết Nguyên đán năm 2019. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Các hoạt động y tế đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong dịp Tết. Liên quan đến công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng virut mới Corona, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh; công tác chủ động ứng phó vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được xem là cái Tết đầy phấn khởi với người dân Cà Mau. Sinh khí đón Tết nhộn nhịp và háo hức hơn khi trên địa bàn tỉnh có 5 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, tất cả từ nguồn kinh phí xã hội hóa, thu hút hơn 90 ngàn lượt người xem. Đúng như nhận định trước đó, Tết năm nay, các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau thu hút đông du khách tham quan và du xuân. Gần 161.000 lượt khách đã đến với Cà Mau trong dịp Tết. Mặc dù kỳ nghỉ Tết năm nay ngắn hơn năm trước, nhưng lượng khách tăng hơn 7%. Trong đó, lượng khách đến với Khu du lịch Đất Mũi tăng 113%. Những con số này có thể là dấu hiệu khởi đầu tốt, dự báo một năm phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch Cà Mau.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình yêu cầu ngay sau kỳ nghỉ Tết, các ngành, các cấp, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tập trung vào công việc, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra, để Xuân sau càng phấn khởi hơn. Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện như: Chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng virut mới Corona, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế mà là tất cả các cấp, các ngành và Nhân dân. Tiếp tục duy trì giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân đảm bảo đạt yêu cầu. Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh. Từng cấp, từng ngành chủ động triển khai công việc của ngành, cấp mình. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình cũng đặc biệt lưu ý đến việc ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn đang tác động đến đời sống, sản xuất của người dân và được dự báo sẽ còn diễn ra gay gắt.

Dự báo năm 2020 khó khăn không ít, nhưng Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự linh hoạt, sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu trong năm mới cũng như của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

PV: Diễm Tươi

