Thất thu vụ hoa màu dưới ruộng

Đã đăng vào 24 Th2, 2020 lúc 14:29

Thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa màu dưới ruộng ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang bước vào kỳ thu hoạch. Do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn gay gắt nên năng suất và giá cả các loại hoa màu bị sụt giảm, nhiều hộ thất thu hàng chục triệu đồng.

Mặc dù năm nay bà con nông dân đã chủ động xuống giống vụ hoa màu dưới ruộng sớm hơn năm trước khoảng 15 ngày, nhằm tránh tình trạng thiếu nước tưới ở giai đoạn cuối vụ. Tuy nhiên, do mùa khô năm nay đến sớm và kéo dài, tình hình nắng hạn quá gay gắt nên nhiều diện tích hoa màu dưới ruộng bị thiếu nước tưới cách đây hơn 1 tháng. Do thiếu nước tưới, cộng với nắng hạn gay gắt, nhiệt độ tăng cao làm cho các loại hoa màu chậm phát triển, chất lượng và năng suất đạt thấp hơn so với những năm trước. Hiện tại, nhiều diện tích hoa màu dưới ruộng đang trong giai đoạn ra trái, nhưng nguồn nước tưới trong các kênh, rạch, ao đìa đã cạn kiệt nên có nguy cơ bị mất trắng.

Không chỉ giảm năng suất, nắng hạn kéo dài làm cho nhiều tuyến kênh, rạch bị khô cạn, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy của người dân gặp khó khăn. Ngoài ra, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên giá các loại hoa màu đồng loạt giảm mạnh, nhiều hộ thất thu hàng chục triệu đồng.

Năm nay, huyện Trần Văn Thời có hơn 100 ha hoa màu dưới ruộng, ước tổng sản lượng hơn 1.000 tấn. Đến thời điểm này, người dân mới thu hoạch hơn 30% diện tích, số còn lại đang chờ thương lái đến thu mua./.

CTV: Anh Quốc

