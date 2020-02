Tiếp tục hành động kéo giảm tai nạn giao thông năm 2020

Đã đăng vào 3 Th2, 2020 lúc 14:37

Hướng tới mục tiêu giảm từ 5 – 10% số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019, giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện, nhiều giải pháp sẽ được Bộ Giao thông vận tải triển khai trong năm 2020.

Kế hoạch nêu rõ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT ở các cấp, ngành liên quan, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông; Tiếp tục triển khai công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; chú trọng đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm được phát hiện năm 2019. Bộ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm tiến độ và chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn khai thác; tăng cường rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý an toàn của các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không./.

PV: Trịnh Hải

Tin tức liên quan