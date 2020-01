Tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020

Sáng 06/01, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện. Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thành Sỹ chủ trì hội nghị.

Để công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tập trung theo dõi, quản lý chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả với các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động có tổ chức; hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Năm 2019, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm gần 12% so với năm trước đó; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra đạt trên 94%; truy bắt, xử lý kịp thời các đối tượng gây án, tạo niềm tin trong nhân dân. Công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm về ma túy, kinh tế cũng được các đơn vị tập trung trấn áp quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt Đề án “Điều động sỹ quan, hạ sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, đã bố trí 383 công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các xã trong tỉnh; Sắp xếp tổ chức, biên chế của Công an trong tỉnh theo hướng cơ cấu tỷ lệ biên chế cấp tỉnh 35%, cấp huyện 35% và cấp xã 30%. Với những kết quả đạt được trong năm qua, Công an tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo: Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đúng, tham mưu trúng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chú ý an ninh phi truyền thống, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ; chủ động không để xảy ra đột xuất, bất ngờ./.

