Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau năm 2020

Đã đăng vào 3 Th1, 2020 lúc 14:50

Ngày 02/01, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng và Lê Văn Sử đồng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình; Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Lê Dũng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thông tin: Năm 2019 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, tỉnh Cà Mau đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó nổi bật là kinh tế tăng trưởng ổn định ở mức 7%; thu ngân sách vượt hơn 1.000 tỷ đồng; tổ chức thành công tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau; khởi công Dự án Nhà máy điện gió Tân Thuận… Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhận định: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh 5 năm 2016 – 2020, nên vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Vì thế, ngay đầu năm mới, các sở, ngành và địa phương phải bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong năm 2020; rà soát kỹ lại kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI trong lĩnh vực ngành, đơn vị mình phụ trách, từ đó tập trung đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng chỉ tiêu thành phần, nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của UBND tỉnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nghị quyết số 35 và Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; Nghị quyết số 139 về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nông – lâm – ngư nghiệp; rà soát điều chỉnh các quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi, tầm nhìn, bền vững. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và các giải pháp phòng, tránh, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình cũng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch tài chính – ngân sách; tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực tỉnh; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, đồng chí Dương Thanh Bình còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhận định: Năm 2019 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành cơ bản toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, khả thi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với 03 đô thị động lực của tỉnh (thành phố Cà Mau, Năm Căn, Sông Đốc) để tạo định hướng cho việc quản lý phát triển đô thị, thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất mới với hiệu quả kinh tế cao và thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, chú trọng khâu chế biến và phát triển thương hiệu để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, đặc biệt là đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Kiên quyết chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, theo dõi sát diễn biến tình hình để có đối sách phù hợp. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, quan trọng; bảo đảm chất lượng, tiến độ, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, phòng chống tiêu cực, thất thoát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngay từ đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo hình ảnh và thương hiệu du lịch tỉnh Cà Mau xứng đáng với tiềm năng. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cao nhất là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn một cách thực chất.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. Nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp. Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 – 2020 (năm cuối) và rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch và triển khai đề án ở giai đoạn tiếp theo. Tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội và công tác y tế, dân số trong tình hình mới. Tiếp tục giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức của người thầy thuốc. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở y tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá, đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, xâm hại trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải còn chỉ đạo tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nhiều nội dung khác.

Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, thay mặt UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công./.

PV: Quách Mến

Tin tức liên quan