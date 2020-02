Tuổi trẻ Cà Mau thực hiện năm an toàn giao thông

Đã đăng vào 25 Th2, 2020 lúc 13:54

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Cà Mau, năm 2020, Tỉnh đoàn tiếp tục đề ra kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, hướng đến mục tiêu góp phần làm giảm 5 – 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân bia rượu gây ra.

Theo đó các cấp bộ đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng hình thức trực quan và trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội đặc biệt là kêu gọi “đã uống rượu bia – không lái xe”. Tiếp tục phát huy vai trò của các đội sơ cứu, ứng cứu tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và đội hình tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông tại địa phương, phối hợp và duy trì việc sửa chữa lộ giao thông nông thôn xuống cấp, hư hỏng. Trong năm, các nhà thiếu nhi phải xây dựng chương trình giáo dục lồng ghép an toàn giao thông, các cơ sở đoàn tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân giao thông. Ngoài ra, cần có sự tuyên dương kịp thời đối với các điển hình tiêu biểu trong công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

PV: Trịnh Hải

Tin tức liên quan