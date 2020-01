Xuân yêu thương

Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của địa phương và người dân, cũng trong chiều 17/01 Đài PT-TH Cà Mau tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà tết cho bà con nghèo tại xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

Thực hiện Quyết định số 160, ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau được phân công phụ trách hỗ trợ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi xây dựng Nông thôn mới. Thời gian qua, 2 đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Riêng năm 2019, Đài PT-TH Cà Mau đã vận động xã hội hóa thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội cho xã Tạ An Khương Đông là trên 200 triệu đồng.

Hiện xã còn 50 hộ nghèo và trên 60 hộ cận nghèo. Nhân dịp đón mùa xuân mới, Đài tiếp tục vận động Công ty cổ phần quốc tế I.Co chi nhánh Cà Mau hỗ trợ cho tất cả hộ nghèo trên địa bàn xã: mỗi hộ một suất quà tết trị giá 500 ngàn đồng. Tổng giá trị hoạt động trên 25 triệu đồng./.

