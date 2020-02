Giá lúa tươi tiếp tục giảm mạnh

Đã đăng vào 7 Th2, 2020 lúc 10:55

Hiện nay, nông dân các vùng ngọt trong tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh thu hoạch các trà lúa Đông Xuân đã chín rộ. Theo ghi nhận tại các địa phương, từ sau Tết Nguyên đán đến nay giá lúa tươi tiếp tục sụt giảm mạnh.

Hiện tại nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 10 ngàn ha trên tổng số hơn 36 ngàn ha lúa xuống giống. Năng suất lúa đã thu hoạch ước đạt 5,7 tấn/ha.

Tuy nhiên giá lúa tươi hiện tại đã giảm từ 500 đồng đến 1.000 đồng 1 kg so với thời điểm đầu vụ. Chỉ dao động từ 4.500 đồng đến 6.200 đồng 1 kg, tuỳ loại giống, trong khi trước tết là từ 5 ngàn đồng đến 7.300 đồng 1 kg. Nguyên nhân do các doanh nghiệp thu mua lúa ít hơn và một số doanh nghiệp, công ty tạm ngưng thu mua chờ thị trường giá lúa bình ổn. Bên cạnh đó, do các sông, kinh mương khô cạn gây khó khăn, tốn phí cho khâu vận chuyển đã góp phần làm giá lúa giảm mạnh./.

PV: Cẩm Nhi

