Hàng Tết tăng giá nhẹ

Đã đăng vào 23 Th1, 2020 lúc 14:04

Trong những ngày giáp tết, theo ghi nhận từ các chợ đầu mối, một số mặt hàng như: rau, củ quả, thủy hải sản, thịt heo.. từ các nơi đưa về chợ đã tăng hơn 40% so với ngày thường. Lượng hàng bày bán đã tăng hàng chục tấn mỗi ngày đêm.

Trong đó lượng thịt heo được bày bán ở chợ tăng gần 25% so với ngày thường. Vào thời điểm này giá một số mặt hàng rau, củ quả tăng nhẹ từ 2 đến 5 ngàn đồng mỗi ký. Riêng một số loại hải sản như: sò lụa mức tăng trên 60%. Hiện giá loại hải sản này đã hơn 45 ngàn đồng mỗi ký, trong khi ngày thường chỉ có 25 ngàn đồng/kg. Các tiểu thương cho biết do nguồn cung ít nên loại hải sản này đang rất hút hàng. Tại các chợ trung tâm huyện theo ghi nhận cũng đang có xu hướng tăng giá nhẹ các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như: trứng, đường hay giá trái cây bày mâm ngũ quả như: bưởi, mãn cầu, quýt đường do nhu cầu tiêu thụ tăng./.

PV: Nguyễn Đào

