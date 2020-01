Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020

Sáng 12/01, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020. Có trên 100 thí sinh đại diện cho Công an các đơn vị, huyện và thành phố Cà Mau về tham dự.

Có 43 tiết mục với hai thể loại Cổ nhạc và tân nhạc được các thí sinh trình bày tại liên hoan văn nghệ lần này, với nội dung xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân gắn với việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Hội thi sẽ tìm ra những nhân tố mới có năng khiếu văn nghệ tham gia các hội thi, hội diễn do Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức./.

