Tổng kết Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019

Đã đăng vào 28 Th12, 2019 lúc 12:23

Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019, với chủ đề “Điểm hẹn Mũi Cà Mau” đã khép lại hơn 10 ngày. Thông qua các hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019, hình ảnh con người, du lịch Cà Mau đã đến gần hơn với người dân, du khách khắp trong và ngoài nước. Đây được xem là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Cà Mau.

Chiều 27/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết Tuần Văn hoá – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Hồng Quân, Lâm Văn Bi chủ trì hội nghị.

Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách khắp trong và ngoài nước. Hình ảnh con người, du lịch Cà Mau được giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ. Du lịch Cà Mau đã tạo được tiếng vang, để lại trong lòng du khách cũng như các đơn vị tham gia sự kiện những ấn tượng đẹp. Đây được xem là thành công lớn nhất của Tuần Văn hoá – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019. Điều này cũng cho thấy, công tác chuẩn bị, tổ chức được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Trong Tuần Văn hoá – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019, công tác an ninh trật tự cũng cơ bản đảm bảo; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, do đây là một hoạt động quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Cà Mau nên cũng còn một số vấn đề cần phải rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phải rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức giữa các đơn vị với nhau; cần phải chủ động, bao quát, sát sao, linh hoạt hơn trong công tác chuẩn bị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rà soát lại các công việc, tiếp tục thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. Đồng thời xây dựng đề án phát huy giá trị văn hoá tại Khu du lịch Mũi Cà Mau; xây dựng cơ chế, phân quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ các công trình tại Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Dịp này, có 15 tập thể, 67 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tuần Văn hoá – Du lịch Mũi Cà Mau 2019./.

PV: Diễm Tươi

